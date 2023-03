Lucía Etxebarria atiza a Irene Montero por sus leyes averiadas: «Es una incompetente que se ha cargado el feminismo»

La escritora española, Lucía Etxebarria, se ha mostrado contundente contra las políticas impulsadas por el Gobierno de PSOE-Podemos, en especial, la ‘Ley Trans’ que ha entrado en vigor esta madrugada.

En la Burbuja de Periodista Digital de este martes, 1 de marzo de 2023, ha asegurado que ha pasado malos ratos debido a sus posturas ya que era descalificada por la izquierda porque va en contra de la nueva «religión» como define el ideario de la ‘nueva’ izquierda.

«Yo no creo que las mujeres tengan pene o que puedan tener pene, ¿qué delirio es este?», reflexiona.

En su conversación con Josué Cárdenas, explica que en esta nueva «religión» porque no es ciencia, los argumentos que enarbolan son anticientíficos, son un dogma. Estima que esta «religión, es una secta. Es vergonzoso» y hay que combatirla.

En cuanto al papel de la ministra de Igualdad, asegura que «Irene Montero no es feminista» y que se ha «cargado el movimiento». Además, recuerda que inició un «acoso en su contra», cuando la podemita dijo que le ‘quería tirar un ladrillo’.

Critica el hecho de que Podemos, siendo una minoría tanto en el Gobierno como en la población española, haya impuesto su ideología tanto en leyes nefastas como el ‘Sí es sí’ o la de ‘Bienestar animal’ que han tenido y van a tener consecuencias negativas.

«En las próximas elecciones Podemos no va a sacar ni un millón de votos, calculo. Ahora mismo tienen 35 diputados, entonces un, digamos, 15% de la población está imponiendo un ideario delirante al 85% de la población. Es decir, yo estoy obligada a decir que una mujer tiene pene y que una mujer puede tener vulva. Estoy obligada a decirlo aunque no lo crea, aunque mi religión me lo impida».