Alfonso Rojo: «Lo de Tito Sánchez es humo y lo de Ferrovial, una moción de censura al Gobierno»

Vaya por delante que la alharaca montada por el Gobierno PSOE-Podemos en torno a Ferrovial sólo pretende tapar el hedor del escándalo ‘Tito Berni’.

Sánchez y sus compinches demonizan histéricos a Rafael del Pino por llevarse la multinacional a Países Bajos, para ver si así, acusándole de antipatriota, consiguen que la ciudadanía deje de fijarse en las putas, la cocaína, las cenas pantagruélicas y la Viagra con las que el diputado del PSOE Fuentes Curbelo agasajaba a sus camaradas del Grupo Socialista, para facilitar contratos, ayudas y fondos europeos a los empresarios que pagaban la francachela.

No me gusta que una empresa traslade su sede central al extranjero, pero quede claro que Ferrovial no dejará de tributar en España por su actividad local y tampoco recortará aquí su plantilla.

Lo que ha hecho Del Pino, moviendo de sitio Ferrovial, es una moción de censura en toda regla a la nefasta política económica del Gobierno Sánchez.

Es un sarcasmo que el presidente que legisla con los proetarras, se abraza a los separatistas, indulta a los golpistas que intentaron fraccionar España, suelta violadores para apaciguar a Podemos y elimina el delito de malversación para beneficiar a sus corruptos, acuse a Del Pino de no ser un empresario comprometido con su país.

Y para partirse la caja de risa que su subalterna, la vicepresidenta Calviño, se sume a la cortina de humo soltando la siguiente majadería:

“Puedo afirmar con rotundidad que este es un Gobierno patriótico”.

¿Patriótico?

¿Un Gobierno sostenido por ERC y Bildu, que legisla al alimón con Otegi?

Mira paisana… patriótico yo, que desde que en 1972 empece a trabajar como monitor de tenis en el Cuartel de la Montaña, no he parado de cotizar.

Y que en los 52 años transcurridos desde entonces, a diferencia de Wyoming, Bardem, Almodóvar, Monedero y todos esos progres de pacotilla, que dribla a Hacienda buscando agujeros y paraísos fiscales, he contribuido sin descanso al erario común, a financiar la Sanidad Publica, la Enseñanza gratuita y las carreteras de todos.

Sin recibir jamás una subvención, cobrar el paro o contar con ayuda oficial.

Patriótico yo, patriótico Periodista Digital, patrióticos los 33 chavales, de todo género, origen, color de piel y condición sexual, que contra viento y marea, viendo como vosotros permitís que los Zapatero, Bono, Ábalos, Pepiño Blanco, ’Tito Berni’ y otros comisionistas socialistas se lo llevan crudo, sacan adelante el diario online y todos nuestros programas en Youtube.

¿Sabes una cosa Sánchez?

¡Que te vote Txapote!