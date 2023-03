VOX acorrala al bocachancla Rubén Amón y le ‘invita’ a salir de España

Dice el clásico que «por la boca muere el pez».

Y eso es lo que le puede suceder a Rubén Amón.

El periodista, en una entrevista en ‘The Objective‘, dejó patente el odio africano que le tiene a VOX y soltó varias perlas contra la formación de Santiago Abascal:

Santiago Abascal aprovechó al día siguiente, que tenía un mitin en Sevilla , para dedicármelo entero y mandarme sus hordas de activistas. Se produjo una especie de campaña un poco agresiva. Creo que hubo 300.000 mensajes o algo así. No lo estoy exagerando Desde entonces, quedé un poco escarmentado respecto a la relación asimétrica que hay entre el entusiasmo y el desgaste, y tomé una distancia sanísima con las redes sociales.

Pero como no le pareció suficiente, dobló su apuesta e imitando la frase de Pablo Iglesias, que dijo que se iría de España si el líder de VOX entrase en el Ejecutivo Central:

Mucha gente igual vota ahora a Abascal para que se vaya Pablo Iglesias. Pero puedo entender a Pablo Iglesias. Si Santiago Abascal estuviera en el Gobierno, yo me iría a vivir a Portugal, por ejemplo. No soy compatible con un modelo social como ese, ni me veo con ganas de ser un activista para enfrentarme al monstruo de la ultraderecha. Creo que estamos muy lejos de esa distopía como para tenerla en cuenta.