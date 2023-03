La espantada de Sánchez en la votación para reformar el solo sí es sí incendia la bancada del PSOE en el Congreso

Lo cuenta con todo lujo de detalles Carlos Dávila en OkDiario.

El incendio que hay en la bancada socialista del Congreso de los Diputados con la actitud de Pedro Sánchez es de dimensiones colosales.

Fuentes fidedignas aseguran al periodista que varios parlamentarios del PSOE están que se les llevan los mismísimos demonios después de ver que el presidente del Gobierno les dejase colgados de la brocha con la votación para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí:

Si este cronista hace caso -y se lo hago- a un periodista que habitualmente guarda relación con bastantes diputados socialistas, bastantes entre ellos que no conocieron de antemano el desaire parlamentario de su jefe, se desempeñan con una reacción, dicha, claro está, en privado y exigiendo off the record: «Nos ha dejado solos; tuvimos que aplaudir hace cinco meses una ley que sabíamos que era perversa y ahora nos obliga a aplaudir la contraria, y todo eso sin que haya tenido la gentileza de estar entre nosotros».

Para Carlos Dávila, Sánchez ha demostrado una cobardía que no tiene precio:

La verdad es que la fuga de este truhan no tiene precedentes en la historia del parlamentarismo español. El de ahora e incluso el de la República cuando cualquier anomalía era diaria. La pregunta que se ha hecho cualquier observador que no sea un estúpido o una caradura al servicio del autócrata de La Moncloa, es ésta: ¿Se negó Sánchez (también sus ministros y ministras) a votar la corrección por miedo al qué dirían sus socios de la extremísima izquierda feminicida? ¿Lo hizo porque él y la legión de asesores que le acompañan se convencieron de que la ausencia era más favorable que la presencia comprometida en la votación? O lo que es lo más probable: ¿Se quedó en su despacho porque sencillamente es un cobarde de tomo y lomo y no quiso aparecer a lomos de su odiada derecha?

Y le llama poderosamente la atención que esta espantada no haya tenido más repercusión en los medios de comunicación porque, precisamente, considera que es escandaloso que en pocos meses el presidente obligue a votar a su grupo parlamentario lo contrario respecto al solo sí es sí, pero con la diferencia de que ahora el jefe pusiera pies en polvorosa: