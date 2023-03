La llamada que acorrala al PSOE con el ‘caso Mediador’: así lo elogiaban dos cargos socialistas canarios

Por mucho que Pedro Sánchez no quiera hablar del tema.

O que Patxi López sentenciase que no había ‘caso Mediador‘.

Lo cierto es que el PSOE está pringado hasta las cejas con este turbio asunto.

Y es que el tal Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como ‘el mediador’, era más que conocido dentro del PSOE canario.

La información que publica OkDiario con la transcripción de una llamada entre dos cargos socialistas en el Archipiélago es fiel reflejo del nivel de familiaridad con la que se hablaba del personaje.

Y no solo eso, ambos políticos, Daniel Ponce y Taishet Fuentes, precisamente este último el sobrino del controvertido ‘Tito Berni’, alucinaban con la red de contactos de la que disponía el mediador:

Ponce, asesor en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, decía esto sobre Navarro Tacoronte:

Por su parte, Fuentes, que estaba como director general en ese departamento, añadía que

Yo lo conozco por gente mayor que yo, y que me he sentado en la mesa y él ha despachado con otra gente, y el director de Transición (del Gobierno de Canarias) y le dije coño y en mi mundillo, el ganadero, se mueve, el tío controla y conoce y donde quiera que va todo el mundo le saluda: ‘coño Navarro’, y tal, y el tío va y viene, pero es como una sombra, trabaja en la sombra, pero es buena gente. Yo, cuando le he hecho alguna preguntita, se ve que el tío se mueve, se mueve y controla, mueve bacalao, ordeña vaca, hace queso y no tiene explotación ganadera.