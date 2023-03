Alfonso Ussía sentencia a la ‘pistolera’ Mónica García por su último dislate: «El accidente eres tú»

Contundente.

El periodista Alfonso Ussía no ha tenido compasión con la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García que definió los atentados terroristas del 11M como un «accidente»:

Ante esto, Ussía le dedicó su columna de este 13 de marzo de 2023 en El Debate.

Ussía recuerda que no fue un solo hecho o un solo «accidente» como diría García, sino que en verdad fueron cuatro atentados, porque los terroristas detonaron bombas en cuatro trenes de la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, en las estaciones de Atocha, Téllez, el Pozo y Santa Eugenia. «Cuatro matanzas perfectamente sincronizadas» que dejaron un saldo de 193 asesinados y más de 2.000 heridos, todo a tres días de las elecciones generales de 2004, unos comicios que considera que «tendrían que haberse suspendido porque toda España se hallaba en estado de estupefacción».

El escritor considera que ni «al tonto más tonto» se le ocurriría catalogar de «accidente» los atentados del 11M.

«Un terrible «accidente». Además de miserable, tonta. Ni al tonto más tonto se le ocurriría definir aquellos sangrientos atentados de «accidentes». El accidente sucede inesperadamente, no se planea ni proyecta. No se valoran los lugares sobre mapas extendidos sobre mesas de lujosos despachos No se estudia la protección posterior a la masacre de los terroristas«.