Ya hay fecha para la moción contra Sánchez

Moncloa decide utilizar ya el comodín de la moción de censura.

Pese a que se preveía que la misma se iba a debatir para inicios de mayo de 2023, prácticamente en el límite del inicio de la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28-M, al Gobierno Sánchez le urge tapar todos los escándalos de las últimas semanas.

Los dislates del solo sí es sí, la ley trans o, especialmente, el ‘caso Mediador’ están provocando auténticas taquicardias en el Ejecutivo y, por ende, un agujero demoscópico demoledor para PSOE y Unidas Podemos.

Así que la moción de censura de VOX, encabezada por Ramón Tamames, se celebrará el 21 de marzo de 2023 y la votación de la misma será el 22-23 de marzo de 2023.

La moción de censura de VOX contra el presidente del Gobierno fue registrada el 27 de febrero de 2023 por la Mesa del Congreso, ya que cumple con todos los requisitos. La votación la tiene que anunciar la presidenta del Congreso, tal y como establece el Reglamento de la Cámara Baja.

Ramón Tamames, economista e historiador, aseguró que espera el respaldo del PP a la iniciativa de Vox. Recalcó además que se se siente rejuvenecido.

Para hacer los cien metro lisos no estoy precisamente, pero para pensar me encuentro francamente bien. Es curioso, estos días estoy durmiendo mejor que nunca y físicamente estoy en un novel que echaba de menos. Estas cosas rejuvenecen, es una inyección no en vena de ego, como dicen algunos, sino de interés por el país. Eso es lo que te da gracia y la fuerza que estoy sintiendo.