Lluvia de palos entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón a cuenta de Yolanda Díaz y las elecciones

Listas.

Esa es la gran preocupación de los partidos de la izquierda que ve cómo luego formar parte del Gobierno Frankenstein, han llevado al desastre al país y que el descontento con las distintas formaciones de esta tendencia, crece entre los españoles.

Con la caída de Podemos, y el auge de la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, aumenta el desespero en la extrema izquierda, que llaman eufemísticamente «espacio a la izquierda del PSOE», por no perder un sillón. Tanto que se están dando de golpes para poder mantener el cargo.

La última muestra es la discusión por la conformación de las listas, que pueden asegurar mantener una diputación. Bajo este punto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón y el exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, que han tenido un encontronazo en diferido con el tema de cómo sobrevivir.

Primero fue Garzón que ‘En Las Mañanas de RNE’, aseveró que el debate sobre las listas, impulsado principalmente por Podemos e Iglesias, que piden primarias abiertas para conformarlas, como «ensimismado y egocéntrico».

En reiteradas ocasiones afirmó que «no tiene sentido hablar de listas» y estimó que Sumar, el no-partido de Yolanda Díaz «puede ser un instrumento útil» y que el objetivo es «hacer a Yolanda Díaz presidenta del Gobierno».

Desvela que plantearon establecer una mesa clásica entre los partidos que conforman la alianza para ver cómo cada uno puede «apoyar» y «proteger» a Yolanda y Podemos no quiso participar. Sobre las primarias abiertas aseguró que «no hay discusión porque las va a haber» y que «cada partido tendrá su contribución, pero esto no va de ganar el espacio político».

Por si fuera poco, el también coordinador general de Izquierda Unida, ha acusado a «alguien de Podemos» de filtrar información sobre la negociación y las posturas de cada uno:

También atizó, sin nombrarlo, a Pablo Iglesias, al aseverar que se debe dejar de lado «la política del enfrentamiento, de quiénes son los leales, quiénes son los traidores, la izquierda es plural».

Estas declaraciones no sentaron nada bien al exvicepresidente, que en El Ágora de Hora 25 de la SER. Le llamó «irresponsable» y le acusó de tomarle el pelo a los ciudadanos por negar la importancia de las listas:

Le echó en cara que pese a que asegura que lo de las listas no son importantes, pero que se ha presentado cada cuatro años desde hace diez años:

«Ya está bien de tomar a la gente por tonta y decir que no me importan las listas. Por eso, a mí me eligieron en 2011, en 2015, en 2016, en 2019 y ahora me van a elegir también en 2023. Hay que ser respetuoso con la gente y entender que hay una formación política que está exigiendo mucho menos de lo que exigías tú».