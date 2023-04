Girauta atiza sin compasión a una periodista de El País: «¡Preocúpese!»

Para el arrastre.

El escritor Juan Carlos Girauta no se ha cortado ni un poco al momento de atizar a una periodista de El País por sus continuos ataques en su contra.

Durante la presentación del libro ‘Ciudadanos. La historia jamás contada’ del exsecretario de Organización de Ciudadanos con Albert Rivera, Fran Hervías, el exdiputado no se ha guardado nada.

«Hay una señorita de El País que te ha hecho una entrevista a ti, que se cree que todavía soy político, y se permite decir no sé qué sobre mi lenguaje y cómo soy yo. A la señorita de El País le digo no se preocupe por mi lenguaje porque yo me gano la vida con la lengua española, con mi oratoria y mi escritura. No se preocupe porque va muy bien la cosa».