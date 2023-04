A Sánchez se le atragantan las torrijas: ¡No puede con tantos pufos!

A Pedro Sánchez se le están atragantando las torrijas.

El presidente del Gobierno no acaba de salir de un pufo que se vuelve a sumergir de cabeza en otro.

El líder del PSOE aún estaba batallando con los nefastos impactos de la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’ cuando el ‘caso Tito Berni’ sacudió no solo al Partido Socialista, sino también a toda la Moncloa, ya que desde Bruselas están investigando si se utilizaron los fondos europeos en la trama de corrupción.

La tensión escaló cuando la polémica llegó hasta Patxi López.

El portavoz socialista que tan prepotente se puso en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a finales de febrero de 2023y posteriormente en una entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ (Antena 3) negando la mayor sobre la presencia de 15 parlamentarios del PSOE en una cena en el Ramsés, empieza a ver negro su horizonte.

Y es que, siempre atendiendo a todo lo que viene destapando Antonio Navarro Tacoronte, el famoso mediador utilizado por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja estuvo muy cerca de los 15 parlamentarios que acudieron al famoso ágape en el exclusivo restaurante madrileño.

No compartió mesa y mantel con ellos, cierto, pero según este testimonio cuesta creer que no se percatara de la presencia de sus compañeros de Grupo Parlamentario en ese local.

En una entrevista en la emisora Decisión Radio, el mediador, haciéndose primero el receloso a la hora de dar el dato, acabó soltando la bomba.

Albert Castillón, conductor del programa, preguntó a Marco Antonio Navarro sobre la identidad del alto cargo socialista que había visto en la cena de marras y esta fue la respuesta:

Era un alto cargo. No estaba en la misma mesa, en la de al lado. No recuerdo si estaba a nuestra izquierda o a nuestra derecha. Ten en cuenta que nosotros estábamos en el Ramses tapados por un biombo. Para ir al baño tuvieron que pasar por delante de la mesa nuestra. No tienen vergüenza.

El periodista volvió a preguntarle por el famoso alto cargo del PSOE que estuvo esa noche en el Ramsés, muy cerca de los 15 diputados del Grupo Socialista, y ahí ya desveló el nombre:

¿Cómo contestó Patxi López? ¿Y a ti que más te da? Pues te voy a contestar igual que él. Pero sí, era Patxi López. Cuando yo dije lo de los 15 diputados me trataron de todo. Tardaron dos semanas para que aparecieran cuatro, otra semana más para que apareciera otro y al final han ido saliendo como ratitas. ¿Sabes los hamsters cuando paren? Pues todavía quedan por salir. Son ratas acorraladas.

Terremoto en la Guardia Civil

Aún con toda la polémica sobre la mesa, llegó la dimisión de la exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez.

La exdirectora de la Guardia Civil vuelve a estar en el epicentro de la polémica tras salir a la luz que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE colocó a dedo a su marido y a un cuñado en puestos de responsabilidad de 10 sociedades públicas distintas, cuando se sucedieron como presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde OkDiario desvelan que el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez Martínez, ocupó tres cargos de responsabilidad en las sociedades públicas Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia).

La socialista también aparece empadronada en el mismo ático de Málaga que su marido, Juan Carlos Martínez, usaba como dirección en la trama de los ERE de Andalucía, según publica el digital ‘El Debate’.

En 2019, tras haber ingresado 2,6 millones de euros a través de Job Management Liberty SL, la empresa que investiga el juez, el marido de Gámez se compró otro piso en Málaga valorado en 800.000 euros. Esta segunda vivienda se encuentra situada en la calle Carril de la Chupa, a escasos metros de la playa de San Andrés.

No se puede pasar por alto que el esposo de Gámez tiene a su nombre otros dos pisos más valorados en 1,2 millones de euros ubicados en las ciudades de Madrid y Málaga. La compra de estas dos propiedades inmobiliarias se llevó a cabo después de que se beneficiara del cobro de ayudas públicas de los ERE de Andalucía, motivo por el que está siendo investigado por los tribunales.

La ‘inmobiliaria Gámez’ también incluye un ático dúplex valorado en un millón de euros en una playa de Málaga, adquirido el año que éste cobró ayudas públicas irregulares.

Es importante recordar que Gámez puso su segundo piso de Málaga a nombre de su hijo tras haber abonado su importe al contado. Con esta maniobra, evitaba que su nombre figurara como la verdadera propietaria del inmueble.

Los datos registrales revelan que la Gámez adquirió un piso en el centro de Málaga el 2 de julio de 2020 y que su importe fue abonado al contado.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 5 de abril de 2023 José Javier Esparza y José María Sánchez en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.