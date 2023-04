Isabel Díaz Ayuso noquea a Yolanda Díaz: «Es la vicepresidenta más ineficaz y una traidora como Errejón»

Isabel Díaz Ayuso habla claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y clara favorita no solo a ganar en las elecciones del 28 de mayo de 2023, sino incluso a alcanzar la mayoría absoluta, no se guarda munición en una extensa entrevista a Eduardo Inda en OkDiario.

La líder del Partido Popular, cuando es cuestionada por Yolanda Díaz, no duda en su respuesta:

Díaz es la vicepresidenta más ineficaz que ha tenido España, además de una gran traidora con su proyecto, como lo fue Errejón en su momento. Este cúmulo de pequeños partidos son facciones de traidores que lo único que quieren es más poder. No ‘más país’, más poder. Y además, como tantos líderes dictatoriales a los que admira, es ese tipo de político que susurra y sonríe a los pobres que ella misma crea. Lo que quiere Yolanda son pobres a los que susurrar y sonreír. Y, de hecho, todo lo que hace es pobreza masiva.

Maquilla las cifras del paro, no ha estado cuando más lo necesitaban los autónomos y los empresarios, ni ha atendido a los ciudadanos, no ha contado con la empresa. Es muy traidora. Yo no sé jugar en el campo de esas izquierdas, ni me interesa saber cuántos votos se van a traspasar entre ellos. Lo que sí sé es que se ha multiplicado el paro, se han hundido empresas, lideramos el desempleo juvenil, somos el país que peor se ha recuperado de la pandemia…