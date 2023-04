Alfonso Ussía se pitorrea de la última sandez antifranquista de Cristina Almeida: «¡Miles de imbéciles se la creen!»

Se parte la caja con las invenciones de Cristina Almeida.

Alfonso Ussía, en su tribuna de ‘El Debate’ de este 11 de abril de 2023, se fija en las auténticas chorradas que se están tomando como si fuesen poco menos que verdades universales en la llamada ‘nueva Historia de España‘.

El escritor asevera que aún no sale de su asombro con reflexiones como las que ha venido realizando de manera recurrente la política comunista y que merecerían formar parte de ese engendro revisionista histórico.

Para Ussía es increíble que nadie fuese capaz de rebatir una tremenda burrada dicha por Cristina Almeida:

Se mete en la cabeza de la también tertuliana para ponerse en situación:

Ussía teme que la bestialidad vertida por Cristina Almeida calase entre muchos televidentes:

Puedo decir, y lo digo, que no me enteré. Y ahora, con cuarenta años de retraso, reconozco mi desobediencia. El problema no es que Cristina Almeida diga una mentira adornada de plena sandez. El problema es que hay centenares de miles de imbéciles capaces de creer a pies juntillas las tonterías de Cristina Almeida.

Añade que, evidentemente, se trata de una invención, de algo que solo pudo suceder en la cabeza de la interfecta:

Nadie recuerda tan brutal represión, excepto Cristina Almeida, que no fue molestada ni cuestionada por la Brigada Anti-Polving del franquismo, aún a sabiendas de su volcánica actividad conculcadora del Sexto Mandamiento, de semejante intensidad a la de Luis Miguel Dominguín, Mario Cabré, Ava Gardner y Bette Davis, que ya estaba un poco mayor. Enterarse a estas alturas de la vida, que de joven me enfrenté al franquismo reiteradamente, es algo que merece medalla y reconocimiento oficial. Y reclamo el homenaje. Me temo que doña Cristina no puede presumir de lo mismo. Ella obedeció. Quizá porque no hubo tu tía, pero obedeció. Nueva Historia de España.