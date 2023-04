La brutal respuesta de Cake Minuesa a Pablo Iglesias: «Con mucho respeto a su madre…»

La ‘guerra’ entre el periodista Cake Minuesa y el exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias sigue en pie.

Luego de las declaraciones del podemita en RAC1, en las que cargó contra él periodista y le catalogó de «malnacido», la respuesta de Minuesa ha sido brutal:

«Pablo Iglesias, eres un malnacido. Y así te voy a responder porque no me das miedo».

De frente y sin esconderse, el periodista ha respondido a las palabras de Iglesias que comentó en la cadena catalana que su padre «no solamente estuvo en la cárcel, sino que tuvo que aguantar que un malnacido como Cake Minuesa le persiguiera por las calles de Zamora llamándole terrorista».

Ante esto, el periodista recordó cuando ya lo había atacado por este episodio, al tiempo que le aseguró que siempre que le insulte, le va a responder.

«En su día me llamaste sicario mediático y te dije ‘sicario mediático tu padre’. Pero hoy, también tengo que responderte. Eres un malnacido, Pablo Iglesias. Me insultas y te voy a responder cada vez que lo hagas».

Minuesa señala que él se dedica a retratar a los «que hacen el mal» y a dejar en claro si los terroristas se arrepienten de haberlo sido:

«Mira, yo lo que hago es denuncia social. Me dedico a poner un espejo a la gente que hace el mal: a los terroristas, a los narcotraficantes. Y la gente me conoce por preguntarles a los terroristas si se arrepienten de haber asesinado. A los de ETA, a los del FRAP, a los del GRAPO. Y tu padre, tu como hijo de frapero. Lo sabres y presumes de ello, de que perteneció al FRAP. Hay un vídeo que se titula “Pablo Iglesias, sicario tu padre”, así que no tengo que explicar lo que ha hecho porque lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe quién eres».