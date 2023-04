Alfredo Relaño, exdirector de AS: «Mi relación con Florentino se estropeó por Mourinho»

«Periodista tradicional».

Así es como se define el reconocido Alfredo Relaño. Una vida dedicada a comentar y contar las historietas del fútbol español pero que, por estas fechas (finales de abril), del año 2019 dijo ‘basta’. Se retiraba y daba un paso al lado como director de AS. Ahora es presidente de honor.

Y aunque siga haciendo sus columnas y sea, porque su trayectoria habla por sí sola, aún una voz importante en el periodismo deportivo de nuestro país, ya no está al pie del cañón. Alfredo Relaño visitó El VAR de PD. Admitió que le gustó mucho el plató y «como lo tenemos montado». Y principalmente habló de todo, sin tapujos.

Con una taza de café al lado del micrófono, Relaño dejó varias perlas dignas de escuchar. El que creó el término tan conocido como es el Villarato, el descubridor de talentos que ahora son estrellas como Maldini, Carlos Martínez, Antoni Daimiel, dio un lugar a José Ramón de la Morena, comenzó recordando lo diferente que es el periodismo que el conoció en sus inicios, cuando iba como colaborador a Marca, comparado con el de ahora. «Hay mucha tendencia a que se pinche rápido» o «se está perdiendo el diccionario. Antes teníamos una lengua más rica» fueron algunas de sus conclusiones.

Atendiendo a la actualidad informativa, y aprovechando que creó, como bien he dicho, el término del Villarato, fue preguntado sobre cuáles son las principales similitudes entre ello y el ‘Caso Negreira’:

«Yo con lo de el Villarato me refería a que estaba viendo síntomas de algo, y me he dado cuenta que estaba más engrasado de lo que creía. El villarato lo creé por la habilidad de Ángel María Villar por mantenerse en el poder. Y vi un cambio en los arbitrajes cuando Villar ganó unas elecciones a Gerardo González. Laporta respaldó a Villar y noté que se lo agradecían. Los árbitros siempre han sido benévolos contra el Barça […]. A los árbitros les hacen ver que no pueden equivocarse de la manera que no conviene. El equipo del régimen, y el equipo del villarato es el Barça. Y ahora se sabe que estaban dando dinero a este hombre (a Negreira)… Estaban a Dios rogando y con el mazo dando. Está claro que Negreira infuía. Ese de que les ha estafado no cuela».