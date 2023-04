El mediático psiquiatra José Miguel Gaona mete un palo abismal con la okupación a Sánchez y compañía

Alto y claro.

El doctor José Miguel Gaona, acudió a ‘RetroLife‘ a hablar con Alfon Arranz sobre varias cuestiones pasadas y del más rabioso presente.

Ocupó gran parte de la charla sus vivencias en la guerra de Bosnia, la masacre de Ruanda y la actual guerra de Ucrania.

El colaborador de programas de televisión como ‘Cuarto Milenio‘, ‘Horizonte‘ y ‘El Programa de Ana Rosa‘ habló sobre temas tan importantes como la okupación de la vivienda, los precios y la situación político-social actual.

Sobre el sangrante tema de la okupación, Gaona dejó claro que el problema le pone de uñas:

A mí es un tema que me subleva. Parece mentira, pero no puedes echar a un okupa de tu casa. Muchas de esas casas pertenecen a ciudadanos que no necesariamente tienen unos niveles de vida muy elevados. Me chirría cuando veo en las televisiones decir ‘no, es que son de los bancos’. Vamos a ver, uno de los principios de la sociedad occidental es el de la propiedad privada. Y eso si no que se lo pregunten a los que se compraron un chalet con piscina, y todos sabemos además quién. Que me parece muy bien, otra cuestión es que haya cierta asimetría entre lo que pregonaba y lo que hacía. ¡Ojalá yo también tuviera un chalet con piscina!