Iván Espinosa de los Monteros desenmascara al Gobierno Sánchez: «Siguen en el 36»

Contundente a más no poder.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, deja bien a las claras en esta entrevista en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) cuáles son las prioridades del Gobierno Sánchez.

Desde luego, comenta, no coinciden con las preocupaciones de los españoles, hartos de ver, día tras día, que Moncloa se enfanga en asuntos que en nada mejoran la vida de los ciudadanos.

El día que no toca exhibir los restos de Franco o de José Antonio Primo de Rivera, toca reunirse con un político pro Putin como es el presidente de Brasil, el condenado Lula da Silva. Y así hasta que llegue el final de la legislatura.

La mano derecha de Santiago Abascal en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo aún no sale de su asombro ante la última cortina de humo de la factoría Moncloa con la nueva exhumación en el Valle de los Caídos:

Este Gobierno, cuando no tiene ninguna perspectiva electoral, cuando ve que las cosas le van mal, lo que hace es desenterrar muertos y desenterrar odios. No les salió bien la primera vez porque pensaban que, con la repetición electoral, desenterrar a Franco les iba a dar algún tipo de ventaja y recordar que perdieron tres diputados. Y no les va a salir tampoco bien esta vez porque los españoles ya están cansados. de que se hable de la Guerra Civil . Medidas populistas como desenterrar a José Antonio Primo de Rivera no funcionan. Que estemos hablando en el año 2023 de lo que sucedió en 1936 yo creo que es lo que caracteriza a este Gobierno, que es la carencia de ideas y la manipulación mediática.

Sobre el tema de la vivienda y la proliferación del fenómeno de la okupación, Espinosa de los Monteros lanza una preocupante aseveración.

Y es que mientras siga en el poder el Gobierno socialcomunista, los amigos de meterse en casas ajenas lo van a tener chupado para permanecer ahí sin que puedan ser desalojados:

La ultraizquierda dice que el problema de la okupación no existe, que es mentira, que es una falsedad, una invención. Pero claro, cuando uno tiene un Gobierno, ya no de ultraizquierdas, sino de muchas ultraizquierdas, como dijo Gabriel Tortella en un artículo, donde están todos peleados. El problema es dejarse guiar, desde el desconocimiento más profundo sobre cómo funciona el mercado inmobiliario, por una ideología radicalizada, que cada vez está más alejada de la realidad, y encima dirigida por EH Bildu. El PSOE, quién lo iba a decir, se ha convertido en el aliado de los bilduetarras. Y esto lo van a pagar las personas más vulnerables.

Estaba mirando los datos y, desde que este Gobierno impuso el límite del 2% a la subida del alquiler, las casas que salen al mercado han subido un 10%. Los propietarios de las mismas dicen si no me van a dejar subir el alquiler a lo que sube la inflación, un 6, un 7 o un 8%, no me va a permitir subir más que el 2%, pues el precio de arranque debe ser más elevado para compensar la pérdida de poder adquisitivo que voy a tener en los años siguientes. Y como hay poca oferta, porque nadie quiere arriesgar su casa a que llegue un inquilino y deje de pagarle o que no se le pueda subir más del 2% o nuevas ocurrencias que pueda tener este Gobierno, cada vez hay menos casas.