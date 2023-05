El Doctor Cabeza revela el gran secreto de la compra y la venta de los árbitros…

Alfonso Cabeza, el mítico ‘Doctor Cabeza’, como siempre fue conocido y que fuera legendario presidente del Atlético de Madrid a primeros de los ochenta, ha recordado como él fue el primero en denunciar que los árbitros se compraban y se vendían y cómo a su club, se le «robó» una liga.

Este 28 de abril de 2023 pasa por ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital para charlar de toda su trayectoria.

En materia de árbitros, como anunciábamos, se explica el protagonista. Corría el año 1981 y Cabeza acusó públicamente de ello a un ‘trencilla’ de la época, el árbitro Álvarez Margüenda. Esto le valió una querella que acabó decayendo:

«Me pasé años pagando intereses -fue condenado a 250.000 pesetas de la época- hasta que una amiga del juzgado me llamó un día y me dijo que la habían retirado, pero a mí no me había avisado nadie».