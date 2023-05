La implacable reflexión de Pedro Baños con la que liquida la carrera política de Macarena Olona

Como diría un clásico, se puede decir más alto pero no más claro.

El coronel Pedro Baños acaba en poco más de un minuto con la carrera política de Macarena Olona en una acertada reflexión realizada a los compañeros de ‘Disidente TV‘.

El militar, entrevistado para ese canal de YouTube, fue preguntado por la figura de la ex de VOX y sobre la manera en la que salió de la formación presidida por Santiago Abascal.

Para este geoestratega, lo que hizo la exportavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados y posterior candidata de esa misma formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía fue todo un error de cálculo y, sobre todo, hacer ver tanto a otros partidos como a los votantes que en esa política no se podía confiar en absoluto:

Baños consideró que Macarena Olona debió marcharse de VOX sin hacer ruido, al menos de puertas hacia fuera:

Creo que si a ti no te interesa estar en un sitio porque has descubierto que no coincide con tus pensamientos o no era lo que tú esperabas o han cometido tropelías, tú lo que debes es dar un paso atrás o al margen y olvidarte. Pero cuando entras en este tipo de descalificaciones contra los tuyos, evidentemente creo que te estás desacreditando a ti mismo.