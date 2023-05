¿Cómo nos controlan? El augurio de Pedro Baños sobre el control y censura: «No somos libres»

Pedro Baños es un mediático coronel del Ejército de Tierra y además analista, escritor y conferenciante en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, inteligencia, terrorismo y relaciones internacionales.

Este especialista aseguró que los grandes dominadores de la sociedad son los que tienen intereses económicos y políticos y que, queramos o no, estamos tremendamente controlados aunque creamos que tenemos libertad.

Reconoce que los grandes poderes han creado problemas artificialmente para ofrecer soluciones mágicas y la verdadera realidad es que vivimos en un estado de censura:

Añade que el siguiente paso es manipular al individuo:

Precisa que no es tanta la libertad que creemos tener:

Apunta a los medios digitales, especialmente las redes sociales, como medios para controlar a los individuos:

Concluye que cualquier persona puede acabar marginada en la sociedad si digitalmente es asesinada por rebelarse contra el poder de turno:

Se puede ser un postergado social porque prácticamente te asesinan digitalmente si dices algo que incomoda al poder de turno y eso no es una verdadera democracia. La democracia claro que está amenazada. Y si eso lo unimos a algo muy interesante, enlazándolo con lo de China que está mostrando otro sistema político, otro sistema social y que además hay muchas personas que están convencidas de que funciona muy bien, empezando por los chinos que a ellos les va muy bien, entonces claro que la democracia está amenazada, pero al parecer esto no preocupa a mucha gente, pero a mí me preocupa enormemente.