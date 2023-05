La ingeniosa respuesta de Alfonso Ussía al ordinario cartel electoral de Más Madrid

La ocurrencia no puede ser más zafia.

Pero ante la ordinariez nada mejor que la brillantez de Alfonso Ussía para poner un punto de cordura y, por qué no, de humor.

El articulista de ‘El Debate‘ se fija en la nueva tontería de Más Madrid para intentar captar algún voto de cara a los comicios de este 28-M. Y máxime después del ridículo perpetrado en la noche del 16 de mayo de 2023 en el debate electoral celebrado en Telemadrid entre los cabezas de lista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Y esa idea no ha sido otra que la de colgar en el centro de la capital de España un cartel que reza así: ‘Madrid es la hostia’.

El columnista del diario dirigido por Bieito Rubido reacciona así ante el basto lema de campaña:

Esta gentuza resentida de Más Madrid ha colgado enormes carteles de propaganda electoral con una clara y diáfana ofensa a los creyentes. ‘Madrid es la hostia’. Y están encantados con su ramplón ingenio.

El escritor está convencido de que tanto Rita Maestre como Mónica García solo persiguen ofender con su ordinaria idea electoral:

No me cabe la menor duda que la intención de ofender ha sobrevolado en los carteles de esta gentuza, a la pretensión de elogiar. Algunos políticos rencorosos son como los pañales, que se deben cambiar con frecuencia, y por los mismos motivos.

Tiene claro que jamás harían befa y mofa de símbolos sagrados de otras religiones:

A la vez asegura que él no comulga con la costumbre cristiana de poner la otra mejilla si se siente vilipendiado:

Si me siento ofendido, insultado y maltratado por mis creencias, respondo ofendiendo, insultando y maltratando a los batracios que no me respetan a mí ni a los míos. No creo que esta desconsideración perfectamente medida y calculada, favorezca a esa gentuza en el recuento de los votos.