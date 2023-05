La obsesión fotográfica de Ione Belarra acaba en un ridículo espantoso

El momento es chirriante a más no poder.

Ione Belarra, en una entrevista para el Huffington Post, volvió a dejar claras cuáles son sus preocupaciones en política.

La secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 volvió a quejarse de lo mal que sale en las fotos de prensa.

Y sobre todo puso el foco en un reportero gráfico del diario ABC:

Es que me sacan siempre seria, tío. Es que me sacan mal. Todo es culpa de la prensa. Tengo un fotógrafo del ABC que me sigue a todas partes esperando a que frunza el ceño.