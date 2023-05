La genuina advertencia de Rocío Monasterio que pone a temblar al PSOE ante los pactos de Pedro Sánchez con EH Bildu

Clara y directa.

Rocío Monasterio, candidata de VOX a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) y en ese cara a cara con Josué Cárdenas no dejó pasar por alto el tema principal que polariza la agenda política.

La composición de las listas electorales de EH Bildu, en las que van 44 terroristas, siete de ellos con delitos de sangre, es un asunto que se ha convertido en toda una patata caliente en La Moncloa y que pone patas arriba los acuerdos de Pedro Sánchez con la formación de Arnaldo Otegi.

El problema, tal y como denunció Monasterio, es que desde el Gobierno socialcomunista se les han abierto las puertas de par en par a esos antiguos integrantes de ETA para que hagan política desde el Congreso como si nada hubiera pasado:

Tiene claro quiénes están normalizando y legitimando a los chicos del pasamontañas, del tiro en la nuca, de los secuestros y de las bombas lapa. Precisó que no solo hay que fijarse en la figura de Pedro Sánchez, que también todo el PSOE es responsable de esta situación:

Y quien les está abriendo la puerta es el PSOE de Pedro Sánchez. Y yo no he visto a ningún diputado del PSOE en el Congreso que dijera que no quería pactar con Bildu. ¿Qué hay del socialismo? No hay nada. No es Sánchez solo, es todo lo que hay en el PSOE.