El severo aviso de López Miras (PP): «Si gana la izquierda, no habrá agua para todos en España»

Conoce el paño mejor que nadie.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y candidato del Partido Popular a la reelección, advierte en esta entrevista en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) sobre los riesgos que entraña para el sector agrícola que la izquierda entre a gobernar en su comunidad autónoma.

Y no solo eso. También avisa que lo mismo puede suceder a nivel de toda España en el caso de que haya otros cuatro años más de sanchismo al frente de La Moncloa.

López Miras lo deja bien claro:

Si gana la izquierda, en la Región de Murcia no habrá agua. Si vuelve a gobernar el PSOE de Pedro Sánchez tampoco habrá agua para todos los españoles.

El dirigente murciano dijo no estar sorprendido por este anuncio porque, en realidad, el propio presidente del Ejecutivo PSOE-Podemos ya enseñó la patita en 2018, poco antes de llegar al poder mediante una moción de censura, cuando expresó su deseo de acabar de una vez por todas con los trasvases.

Y además puso el ejemplo del trasvase Tajo-Segura. Las palabras de Sánchez en aquella ocasión fueron estas:

El PSOE está en contra de los trasvases. Nuestra política en relación con los trasvases no ha variado. El problema del Gobierno y del PP es que más que hacer política del agua hace política con el agua y enfrenta territorios. Si este Gobierno hubiera hecho, por ejemplo, una política de desaladoras el trasvase del Tajo-Segura no se hubiera producido porque con la propia capacidad de esas desaladoras los 20 hectómetros cúbicos ya se hubieran cubierto. Esto me sirve para decir que falta planificación. Hay que terminar con la política con el agua y hacer política del agua que cohesione, eso es lo que queremos hacer desde el PSOE.