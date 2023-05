Isabel Díaz Ayuso torpedea la estrategia rabiosa de Podemos: «No voy a entrar en sus juegos batasunos»

Cristalina y contundente.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y principal favorita a la reelección el próximo 28-M, es entrevistada por Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, para el programa ‘La Segunda Dosis‘.

La candidata tiene buenas sensaciones de cara a la cita con las urnas y cree que puede reeditarse el espíritu del 4-M de 2023:

La sensación de cara al 28-M es muy buena, veo mucha ilusión en la calle. Vuelvo a sentir sensaciones similares a las del 4 de mayo de 2021 y eso es lo que me vale.

Sobre la posibilidad de alcanzar en las urnas el 28 de mayo de 2023 la mayoría absoluta, la líder del PP se muestra cautelosa:

En cuanto a sus rivales por el flanco izquierdo, Ayuso ve que hay un hundimiento generalizado:

Los ciudadanos tienen cada vez más claro que esta izquierda no les representa. Los ciudadanos quieren ser libres y prósperos y la cultura masiva de la subvención, no para ayudar al que se queda atrás, sino para empobrecer, controlar y dirigir a los ciudadanos se cae. Estoy convencida de que la izquierda va a tener un resultado peor del que esperan.

La candidata a la reelección en la Puerta del Sol no duda a la hora de exponer las razones de la agresividad de Unidas Podemos contra ella, incluso recurriendo a usar a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, como rehén mediático al presentarse la candidata morada al debate en Telemadrid con una camiseta con la cara de ese familiar de la presidenta o desplegando una lona gigante con la foto del hermano:

Lo hacen porque se están quedando fuera de todo y se van a quedar fuera de todo. Es pasan de Podemos hasta sus compañeros de ultraizquierda y de izquierda. Necesitan embrutecerse para poder llamar la atención. Lo que no voy es a entrar en esos juegos batasunos de Podemos. Lo que sí veo es que esto no se lo hacen a ningún político y me parece bien porque nadie tiene porque pasar por ello.