El macabro plan con sicarios ucranianos que propuso Noel López (PSOE) en el secuestro de la concejal disidente en Maracena

Un giro dramático de los acontecimientos.

La frase la podría suscribir perfectamente Fermín Trujillo, el espetero de ‘La que se avecina’ (Telecinco).

Pero lejos de ser una comedia chanante, aquí lo que se sustancia es un hecho grave como es el del secuestro de una concejal en Maracena, Vanesa Romero, en febrero de 2023 y que acabó felizmente bien para la víctima.

Al principio, la propia alcaldesa de la localidad granadina, Berta Linares, compungida cual plañidera, salió en una rueda de prensa llorando a moco tendido y visiblemente nerviosa aseguró que el único implicado en ese momento, su pareja sentimental, un tal Pedro, ya era historia y que rompía todo vínculo con él.

Sin embargo, los tiempos políticos, que suelen ser más cortos o más largos, en función de lo que interese al partido de turno, no coinciden con la dedicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en combinación con la Justicia, suelen ir más allá de lo que pretenden ofrecer las formaciones a la ciudadanía.

Y el interés de la Alcaldía socialista de Maracena en echar cubos de tierra sobre este turbio asunto fue lo que levantó las sospechas de los investigadores.

A tenor de lo que este 26 de mayo de 2023 publica Nacho Abad en ‘El Debate’, ahora se entiende por qué había prisas por parte del PSOE en esa localidad en echar cerrojazo al tema.

La historia, desde luego, es de lo más truculento.

Para empezar, la primera edil fingió como la mejor actriz de Hollywood estar afectada por la noticia del secuestro de Vanesa Romero, pero resulta que estaba metida en el ajo, siempre de acuerdo a las informaciones de este periodista.

Según detalla y le cuentan sus fuentes, hubo una reunión previa en un bar de la localidad donde se produjo este diálogo entre las partes implicadas, entre ellos el socialista Noel López, hombre fuerte del partido en Andalucía, la alcaldesa, Berta Linares; Pedro, su novio y Antonio García Leyva, concejal de Urbanismo:

Berta Linares: «No quiero ni ver a Vanesa, le deseo la muerte, ¿por qué no se muere y me deja en paz esta mujer?»

Antonio García Leyva: «Hay que darle un susto o un escarmiento. Os propongo contratar a un par de ucranianos para que le den el susto. Deberías usar una pistola. En Amazon venden réplicas de juguete que son muy parecidas a armas reales».

Noel López: «Pedro, dale el susto tú a Vanesa. Le quitas el teléfono y lo destruyes, que es donde debe tener los documentos. No te preocupes, que como tú estás enfermo no te va a pasar nada. Si te denuncia Vanesa, te ponemos un abogado. Quedará todo en un susto, no te preocupes. El día que lo hagas tómate una dosis superior de antidepresivos».

Berta Linares: «Me parece bien el plan».

Noel López: «Luego la metes en el maletero atada con bridas, das varias vueltas con el coche para que se desoriente».

Berta Linares: «Me parece bien que se haga pero no quiero saber cuándo se va a llevar a cabo el plan».

Una semana después de esa reunió, Noel le proporcionaron a Pedro una bolsita de cocaína y le dijeron claramente que estuviese tranquilo: