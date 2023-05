Alfonso Ussía juega fuerte: asegura que Sánchez no será candidato el 23-J y desliza quién es su sustituto

¿Se presentará Pedro Sánchez a las elecciones del 23 de julio de 2023?

Empieza a haber un runrún sobre la posibilidad de que el actual inquilino de La Moncloa pudiera renunciar a encabezar la lista del PSOE para los comicios generales.

De hecho es Alfonso Ussía quien, desde su tribuna de El Debate, plantea esa hipótesis.

Asevera que la decisión del jefe del Ejecutivo socialcomunista de adelantar la cita con las urnas tiene más que ver con el deseo de Sánchez de dejar el cargo e incluso de no tener que enfrentarse al amargo trago de llevarse un buen revolcón electoral en plena canícula.

Ante un desastre electoral, los trucos no sirven para nada. El adelanto al 23 de julio de las elecciones generales de Sánchez, no tiene otro objetivo que el de su propia supervivencia. Muchos de los suyos se lo quisieron cargar la misma noche de las elecciones. Y Sánchez, sabedor de que no llegaba hasta diciembre, se ha dado 50 días de plazo para ajustar su futuro personal. No será el candidato, porque su orgullo y prepotencia no le permiten una nueva humillación.

Para Ussía, el dirigente socialista intentará acoplarse en algún puesto de postín por Europa:

Olisqueará por Europa, siempre amparado por su amiga Ursula von der Leyen, la exquisita empleada de Soros. Buscará alguna presidencia representativa, e intentará disfrazar de grandeza y patriotismo la decisión de no presentarse a las elecciones. Dejará un PSOE dividido y maltrecho, con la clientela enfadada y los socios –excepto los filoetarras– en el abismo. Hace un par de días leí en lo que se había convertido Podemos. Un chalé en Galapagar y una silla estropeada.

Según el periodista y escritor, Pedro Sánchez solo busca no perder su actual tren de vida, adicto como está a las comodidades y a los privilegios que otorga su actual estatus presidencial. Y, de paso, da el nombre de la persona que le suplirá en esa candidatura:

Sánchez encontrará lo que busca, que no es otra cosa que no descender en exceso de comodidades y privilegios. Pero no tiene la menor intención de ser el candidato. Para enfadar aún más al PSOE, optará por Yolanda Díaz, que no llegará a acuerdo alguno con Podemos.

El odio entre las facciones odiadoras de la ultraizquierda española es insuperable. El PSOE se ha quedado sin inteligencias. Sobran esclavos y aduladores y falta sabiduría. Sánchez es tan listo como malo, y no espera nada de sus compañeros, y menos aún de su equipo de confianza.

E insiste en que Sánchez no va a ser el candidato de Ferraz para las elecciones del 23 de julio de 2023: