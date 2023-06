Un ex del PSOE advierte de la jugarreta de Sánchez el 23-J: «Mucho cuidado»

José Luis Balbás es un habitual analista de La Segunda Dosis de Periodista Digital, y no podía faltar a su cita con Alfonso Rojo al conocerse el pasado lunes 29 de mayo, de forma abrupta e inesperada, la convocatoria de elecciones generales por parte de un apaleado Pedro Sánchez en los comicios del día anterior.

Fue este martes 30 de mayo de 2022 cuando Balbás, ex del PSOE, explicó sus inquietudes al respecto y lo hizo aportando algunas claves:

«Por un lado ha habido un movimiento sociopolítico que se ha generado por un fuerte incremento de la participación del sector centroderecha en Madrid y la Comunidad Valenciana, y en algunas pequeñas más como Aragón, Baleares… Se ve perfectamente esto y así se determina el resultado y por esto convoca elecciones, porque no le queda otra opción. Es la mejor para él, para el PSOE y para el país, aunque no es esta última la que a él le ha determinado. Yo creo que siete millones de votos sí tiene. Si sigue así seis meses más, queda achicharrado. Y además los datos económicos empeoran».

Alfonso Rojo se sorprendía con esa millonada de votos que aún le otorga Balbás a Sánchez, y así desarrollaba su teoría:

«La jugada no es pequeña porque no es que no tenga opción, ¡puede ganar! Él va a concentrar voto y si llega al 28-30%, aunque el PP saque el 34-35% y VOX el 15%, esto va a quedar como un Frente Popular. Porque a Pablo Iglesias le han barrido de todos los lados, pero en muchos sitios con el 4% de votos, así que si juntan todos los votos de la extrema izquierda… ¡Cuidado con la jugarreta! Y luego Frankenstein va a tener al menos 55 escaños esperándole. Con que Pedro traiga los 120 puede gobernar el país».