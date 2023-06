El periodista que desmontó a Zapatero en su cara en COPE: «Perdió los nervios y el talante»

Este martes 12 de junio de 2022 a más de uno se nos atragantó el desayuno: Zapatero en la COPE.

Carlos Herrera, amigo personal del expresidente socialista, se cuidó muy mucho de meterle el dedo en el ojo como corresponde a este tipo, pero por suerte en la tertulia del programa andaba Paco Rosell, exdirector del diario El Mundo, que no pensaba dejar pasar las barbaridades que estaba escuchando.

Zapatero: «Lo tengo que decir claro, yo me siento muy orgulloso. El tema por el que más trabajé como presidente del Gobierno fue por el fin de la violencia, lo saben todos mis colaboradores y lo dije públicamente».

Paco Rosell: «A costa del ‘Faisán‘».

Zapatero: «A costa de nada, tenga usted un poco de seriedad, no entregué nada, no cambié una ley, no di un indulto, nada, de nada, de nada. Ya sé que para algunos esto nunca será un orgullo mientras el PSOE haya tenido algo que ver […] Hoy Cataluña está más pacificada y el procés, que aquí se han dicho semejantes tonterías sobre el Estatuto y el procés, aquí no había procés…»