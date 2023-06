Espectacular lección de Ángel Pelayo (VOX) a María Guardiola (PP): «Mantenemos la mano tendida»

Sin duda es uno de los hombres del momento en España en este panorama político de pactos tras las elecciones del 28-M, y este 22 de junio de 2023 estuvo en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

Ángel Pelayo es el líder de VOX en Extremadura y, por tanto, el hombre que está teniendo que soportar las acometidas de la popular María Guardiola, a priori, la persona con la que debía formar el nuevo gobierno de cambio a la derecha en la región extremeña.

Pero Guardiola ha desbarrado dejando un panorama desolador para los extremeños que buscaban quitar por fin al socialista Guillermo Fernández-Vara.

Sin embargo la charla de Pelayo en Periodista Digital enseña a un hombre tremendamente moderado y cabal, lógico en sus proposiciones y deseoso de que las negociaciones, que a pesar de los insultos que está recibiendo por parte del PP de la región (o mejor dicho, de su portavoz), está dispuesto a mantener la mano tendida y sentarse en la mesa de debate el tiempo que haga falta hasta salir con un gobierno nuevo. Sin duda, este es el mensaje que aterra a Vara:

«Mantenemos la mano tendida por supuesto, nosotros no hemos roto la negociación. Hemos sufrido ataques verbales de la señora Guardiola y faltas de respeto, pero pese a todo eso tenemos un sentido del deber que nos obliga a mantener esa mano tendida porque la ilusión depositada en nosotros no puede verse malograda por una cerrazón del PP. Yo no voy a faltar a mi deber que es llegar a un entendimiento. No voy a caer ni en provocaciones, me van a dar igual. Cuando la señora Guardiola lo crea oportuno que me llame, porque es a ella a quien le corresponde formar gobierno. Y yo me sentaré encantado a retomar las negociaciones».