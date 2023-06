Monedero se hunde en el fango con esta miserable politización de la tragedia del Titán

Miseria moral en estado puro.

Una actitud muy típica de estos podemitas-comunistas que no han tardado en enseñar la patita y relacionar hasta la arcada suprema dos hechos que nada tienen que ver.

Juan Carlos Monedero, cofundador de Unidas Podemos, aprovechó la desaparición del submarino Titán y la cantidad de medios utilizados en su, finalmente, infructuoso rescate, para criticar que no se hiciera lo mismo con un barco de inmigrantes.

El político e ideólogo populista se rebozó en el fango para politizar la desgracia de los cinco tripulantes fallecidos a los que llamó «pijos y ricos» y volver al sempiterno rollo de la lucha de clases.

Eso sí, tanto que preconiza la igualdad desde el punto de vista teórico, podría decirle a su mentor, Pablo Iglesias, que la aplique en la práctica y, por ejemplo, que este verano abra su lujoso casoplón de Galapagar para que los sufridos currantes puedan darse un baño en su piscina.

Pero, como bien reza el catecismo comunista, una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo.

Lo cierto es que Monedero, ya antes de producirse la catástrofe, deslizó sus primeros ataques:

El calentamiento, la pérdida de biodiversidad, sequías y danas, PP/VOX, la estupidez de los ricos yendo a Marte o al Titanic, los medios entrevistando a violadores, las redes llenas de mentiras, la IA contra los trabajadores y la libertad… O volvemos a querernos o no veo luz.

Pero el 22 de junio de 2023 ya no disimuló un ápice y fue a saco matraco a politiza las desgracia del batiscafo desaparecido en su travesía rumbo a los restos del Titanic:

No es verdad que todas las vidas valgan lo mismo. Cuando se trata de rescatar pijos y ricos en submarino no hay límite de gasto. Pero si son unos cientos de pobres pidiendo auxilio en el mar, que se jodan. Antes se llamaba lucha de clases, pero no hay que hablar de cosas feas. pic.twitter.com/spXRFwydpd

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 22, 2023