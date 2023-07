Carlos García Adanero tiene la fórmula para combatir los insultos de Pedro Sánchez

El candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Carlos García Adanero, respondió en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) a Pedro Sánchez después de que este, en repetidas entrevistas, se refiriese a Adanero como «tránsfuga».

Especial mención mereció la intervención del presidente del Gobierno socialcomunista en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’ (Antena 3), donde Sánchez sacó a relucir su sectarismo contra el político navarro:

Sánchez lleva ya año y medio llamándonos tránsfugas, pero lo que es evidente es que yo me he presentado a las elecciones diciendo que no iba a apoyar al sanchismo y se acaba la legislatura y yo no he apoyado al sanchismo. Dije que me presentaba a las elecciones para que hubiera un Gobierno de centroderecha. Es verdad que no se consiguieron los votos, pero en ningún caso iba a apoyar a Sánchez. Y eso, además, que lo dijimos antes de que pactase con Bildu, etcétera, etcétera.