Bestial mensaje de Desokupa a los violentos de Francia: «Si esto llega a España… pienso luchar»

Sexta noche de disturbios en Francia la de este ardiente 2 de julio de 2023 que deja el peor bagaje posible:

Un bombero que trabajaba en la extinción de un incendio en un parking de la ciudad de Saint Denis causado por los disturbios una noche más en la periferia norte de París, ha muerto, según anunció el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

Los terribles sucesos que dejan paso a imágenes e historias dantescas poco a poco van teniendo su repercusión en España, abocada además a unas elecciones generales en apenas veinte días en los que cuenta y mucho la parcela de la inmigración y los retos que conlleva.

Dani Esteve, más conocido por ser el fundador de la empresa Desokupa, encargada de vaciar de okupas ilegales las viviendas, se ha manifestado al respecto a través de un directo en sus redes sociales, y las palabras del protagonista no pueden dejar indiferente al receptor. Así de tajante se explica, sin pelos en la lengua y sin miedos que ocultar:

“Si esto llega a España pienso ser uno de los cabecillas del Ejército de la calle, no voy a salir con un palo, si tengo que morir moriré defendiendo mi país. No voy a luchar poniendo una velita, conmigo no va, espero que no llegue a España y espero que las urnas echen a estos tíos de por vida, ¡nos veremos en las calles!”