Un imperial Ussía se harta del sanchismo recalcitrante de una víctima de terrorismo y le dice lo más grande

Harto de Consuelo Ordóñez.

Alfonso Ussía carga desde ‘El Debate‘ contra la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez por ponerse estupenda y criticar a todos aquellos que utilizan la frase de ‘¡Que te vote Txapote!’.

El columnista aseguró que:

Ser hermano de o hermana de… carece de mérito. Ser hermana de un héroe no garantiza la heroicidad fraterna. Gregorio Ordóñez fue un héroe de la libertad en el País Vasco. Fue asesinado por ello. Su personalidad, arrolladora no conocía el límite del valor. En La Cepa, calle mayor, Parte Vieja, a un paso del Ayuntamiento, acompañado de María San Gil, el bravo teniente de alcalde de San Sebastián fue abatido de un disparo en la nuca cuando tomaba un aperitivo. Conocían los terroristas sus costumbres, y el criminal no falló. A menos de un metro disparó contra su cabeza su asesino, Valentín Lasarte, etarra. Hoy sería diputado de Bildu probablemente, y votaría a favor de Pedro Sánchez. Le acompañaron en el atentado Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Zapata‘.