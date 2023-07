Eduardo García Serrano pone a parir el cara a cara Sánchez-Feijóo: «A tomar por…»

Contundente.

El periodista Eduardo García Serrano (Decisión Radio) pasó por ‘La Burbuja‘ de Josué Cárdenas, en Periodista Digital, para comentar lo que fue el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia.

Para el comunicador, el cara a cara entre el presidente del Gobierno socialcomunista y el líder del Partido Popular le resultó indiferente.

Tanto fue el escaso interés que le despertó que reconoció que no lo vio en directo:

No, yo no lo vi, estaba con Netflix viendo una serie magnífica, pero me he documentado al respecto. No lo vi porque para mí ver a dos merluzos absolutos que me los tengo muy conocidos a los dos… Si el debate hubiese sido entre Pericles y Marco Tulio Cicerón o entre Julio César y Marco Antonio sí que lo hubiera visto.