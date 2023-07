Carlos Cuesta señala a Sánchez por los problemas con el voto por correo: «Está dificultando que la gente ejerza este derecho»

Carlos Cuesta director adjunto de Libertad Digital visita La segunda dosis para hablar sobre la actualidad política y económica. Uno de los asuntos a tratar por el periodista es el papel del Partido Nacionalista Vasco en los pactos postelecotorales:

«El separatismo está con Pedro Sánchez no es ninguna novedad. Les deja crecer en País Vasco y Navarra a cambio de que le den soporte. Dentro de la próxima gobernabilidad el papel del PNV puede ser importante y si se abstiene en la votación del PP, podría no necesitar de VOX para la gobernabilidad. Sin embargo, en el programa electoral del PP han incluido dos cosas que no les gustan nada a los separatistas: que se vuelva a incorporar al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal que nunca debió salir y el del delito de sedición. PNV ha explicado a sus bases que no les va a dar su apoyo al PP. Ya sabemos que no es un partido fiable y si se les ofrecen mil cosas cambiarán de opinión».