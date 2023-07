Alfonso Ussía se chotea de la ‘planchadora’ Yolanda Díaz: «Esta submarquesa es tonta»

Hay políticos capaces de todo con tal de conseguir la atención y, sobre todo, el voto de los ciudadanos, máxime a menos de 48 horas para el 23-J.

Pero lo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haciendo que planchaba fue un momentazo casi insuperable.

Y era prácticamente un clamor que Alfonso Ussía sacase a relucir su sarcasmo habitual para darle su merecido a la líder de Sumar. Y así lo hizo en su pieza de El Debate de este 21 de julio de 2023:

Añadió el periodista con mucha ironía que:

Me ha encandilado su gesto de concentración. Planchar una blusa de seda de Hermés, Löewe, Prada o Givenchy precisa de muchas horas de vuelo. Una presión extralimitada de tiempo puede originar un agujero en la blusa de imposible reparación. Y a un mitin no se va con agujeros en las blusas, del mismo modo que Sánchez no sube a la tarima de la gloria sin que, previamente, su asesor de cremalleras compruebe que lleva la bragueta correctamente clausurada.