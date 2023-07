Rodrigo De Rato: «El ser humano lo aguanta todo»

En Generación Euro del miércoles 26 de julio, Eurico Campano entrevista a Rodrigo de Rato, ex vicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y ex presidente de Bankia.

Quien fuera uno de los hombres más poderosos en la España de los 90 y de la primera década de 2000, y que acabó condenado por el escándalo de las mal denominadas tarjetas black de la entidad financiera, repasa en un libro de reciente aparición editado por Península, ‘Hasta aquí hemos llegado’, su periplo vital y profesional.

‘El ser humano lo aguanta casi todo’, reconoce el expolítico, que hoy vive interesado por la actualidad española pero retirado del primer plano de la escena pública.