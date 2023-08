Alfonso Rojo: “Sánchez, el etarra progresista, la Brunete Pedrete, el PP y vuelta la burra al trigo”

Podría haber titulado este ‘sermón’ con un lapidario ‘Sin Rencor’, al estilo de las películas de Clint Eastwood.

La realidad es que lo que voy a contarles no ha modificado apenas el sentido de mi voto, ni alterado sustancialmente mi existencia, pero mentiría ni no confesará que me jode.

Y bastante, porque es el reflejo de una conducta del centroderecha español, miope, cretina y políticamente suicida, que se repite como la temporada de ciclones, las lluvias del monzón o la pertinaz sequía.

Yendo a los hechos, no sé si saben que en septiembre de 2016, tras muchos meses de ir todos los viernes a la tertulia que conducía Sergio Martín, ahora sepultado en los sótanos de TVE, cancelaron toda aparición mía en el programa 24 Horas.

No es que hubieran llegado las ‘hordas rojas’ a la pública e iniciado la ‘limpieza étnica’.

Gobernaba Rajoy en La Moncloa, era secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez de Castro, ahora tertuliana de Carlos Herrera en la COPE, y ejercía de director de Informativos José Antonio Gundín, al que ahora tienen en Telemadrid llevándoselo crudo.

Pues el tal Gundín, me llamó para decirme que andaban los sindicatos levantiscos y que para evitar que mis choques con Pablo Iglesias y mis críticas a Podemosle enturbiaran el ‘paisaje’, lo mejor era que yo desapareciera ‘temporalmente‘ de escena.

Si me hubiera callado y asentido mansamente, unas semanas después habría retornado al programa, pero no está lo de ‘tragar’ en mi naturaleza.

Le menté al tal Gundín hasta a su madre y cuando se atraviesan esas barreras, no hay vuelta atrás.

Se me había olvidado contarles que justo un año antes, en el verano de 2015 y al poco de ser elegida Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid, me fumigaron como presentador del programa que la productora de Ana Rosa gestionaba en Telemadrid.

Por lo visto, la despistada Cifuentes había dicho que quería una televisión autonómica ‘despolitizada’ y los sicarios del PP en la entidad, que eran más vagos que la chaqueta de un peón caminero y creyendo que así salvarían el culo, los sueldos y las tarjetas de crédito oficiales, pensaron que echándome se iban a granjear el favor de la presidenta, quien por cierto ni movió un dedo para evitar mi decapitación.

Sobra decir que cuando después me llamaba su jefa de prensa para que la defendiera, cuando la pillaron robando cremas, hice que no oía.

Un año después, sin la cortesía evangélicade mandar un mensaje, llegó la purgaen 13TV y no porque Podemosen alianza con los yihadistas islámicos se hubiera hecho con la Conferencia Episcopal, sino porque a los obispos catalanes les molestaba que yo y eminencias como el embajador Chencho Arias sacudiéramos tan duro al independentismo.

Era presidente del Gobierno de España el entrañable Rajoy y todavía faltaba un año para el felón Sánchez le hiciera la envolvente y con los proetarras y los golpistas lo sacase a empellones de La Moncloa, sin que el PP pudiera articular otra defensa que dejar el bolso de la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría como ‘parapeto’ en el banco azul del Congreso.

¿Por qué les he relatado todo esto?

Pues porque el ‘sanchismo’ solo es posible gracias al cinturón mediático que libra a Sánchez de la rendición de cuentas.

Porque sin la ‘Brunete Pedrete’ –El País, Cadena SER, LaSexta, Antena 3, Telecinco, Onda Cero y el ‘pesebre’– que justifica las tropelías del jefe del PSOE, oculta la cocaína del Tito Berni, camufla la estafa de los ERE, silencia el pasteleo con los terroristas, maquilla el indulto a los sediciosos, y descafeína el apaño con Puigdemont, no habrían bendecido más de 10 millones de españoles las tropelías del Gobierno Frankenstein, en las elecciones del 23J.

¿Y saben lo más tremendo?

Que elPP, que detenta un inmenso poder autonómico, municipal e institucional, con el que podría empezar a cambiar las cosas, no aprende.

¿Saben donde pontifica ahora aquel asesor que empujó a la atolondrada María Guardiola a salir histérica contra VOX a mitad de la campaña e hizo perder 15 escaños a Feijóo?

De sesudo analista, experto en ‘progresismo’, en LaSexta de Ferreras, Évole y Wyoming.

¡Y vuelta la burra al trigo!