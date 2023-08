La colosal respuesta de Ángel Gaitán a Antonio Maestre: “Eres un…”

El empresario e influencer Ángel Gaitán le ha sacado las miserias a Antonio Maestre por una información tendenciosa sobre una ayuda pública que habría recibido.

Ángel Gaitán no suele dejar a nadie indiferente cuando participa en la televisión para retratar la realidad de lo que viven la gran mayoría de empresarios españoles: una situación cuesta arriba debido a la ineficiencia del Estado y un mercado laboral complicado producto de las medidas populistas que se han agravado en la Legislatura de Pedro Sánchez.

El día de ayer, luego de su participación en TVE, publicó un vídeo en su perfil en el que explicaba que hay un gran número de personas que no quieren trabajar porque se benefician de las ayudas del Estado. Ayudas que no deberían recibir, considera, porque no cuentan ni con una discapacidad física o mental que les impida sumarse al mercado de trabajo.

En el vídeo, afirma estar de acuerdo con las ayudas a las personas con cualquier discapacidad o que se encuentre en determinadas situaciones que lo ameriten pero no que se repartan alegremente.

¡HAY GENTE QUE NO QUIERE TRABAJAR! 🤨 pic.twitter.com/2rUjfx8hjD — Angel Gaitan (@Angel_gaitan_of) August 2, 2023

Esto no sentó bien al lacayo de Ferreras, Antonio Maestre, quien en una nueva muestra de su ‘habilidad’ periodística, publicó en Twitter que Gaitán habría recibido 20.000 € en subvenciones. “Las ayudas y lo público siempre mal cuando se las dan a otros. Pero cuando interesan a trincarlas”, sentenció para intentar desacreditar al empresario.

Las paguitas públicas de la empresa de Angel Gaitán 20.000 € en subvenciones. Las ayudas y lo público siempre mal cuando se las dan a otros. Pero cuando interesan a trincarlas. https://t.co/UYj1xzsQzw pic.twitter.com/bkN1mjjhL6 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 2, 2023

Sin embargo, la respuesta de Gaitán ha sido colosal.

“Menuda se lió ayer con el vídeo donde hablaba de las paguitas y de la gente que cobra paguitas sin trabajar. pues hoy, voy a extenderme un poquito más porque hay un… no voy a decir el calificativo porque son las siete de la mañana y llevo desde las seis currando y sigo muy caliente. He esperado un tiempo para hacer este vídeo. Antonio Maestre, este señor habla y debe ser un empresario, un emprendedor, alguien que ha contratado mucha gente en su vida y que sabe de lo que habla. Resulta que publica un tuit en el que dice ‘Las paguitas públicas de la empresa de Angel Gaitán. 20.000 € en subvenciones. Las ayudas y lo público siempre mal cuando se las dan a otros. Pero cuando interesan a trincarlas’. Eres un… y me callo”.

El empresario sacó el detalle de las subvenciones, que las mostró impresas, y punto por punto las explicó.

Por ejemplo, una de las ayudas que recibió fue porque el temporal Filomena hundió el techo de una nave. “Pedimos un crédito para no despedir a nadie ni cerrar”. Señala que desde el banco le solicitaron unos avales y esos son los ítems del ICO.

En cuanto a otra de la Comunidad de Madrid, Gaitán indica que fue por “comprar material para el Covid. Todo el dinero destinado a mascarillas que regalamos. Es que no sabes ni lo que hablas”.

En cuanto a la penúltima, indicó que era el que lo “iba a matar”, en sentido figurado. Porque provienen de un fondo para formar a jóvenes. “Nos van a pagar 3.440 euros para formar a un chaval que vino a trabajar un lunes por la mañana, a la 1 se fue, tenía que volver a las 3 pero nunca volvió. Lo llamamos varias veces hasta que nos cogió el teléfono el padre y nos dijo ‘nos hemos ido a Marruecos, hemos cobrado una ayuda de retorno o algo así, y no nos interesa trabajar’. Fui a la Seguridad Social para dar de baja ese contrato y no me dejaron. Muy fuerte”.

La última, denominada ‘pin digital’, por un monto de 12.000, detalla que “no los ha visto”. Cuenta que es una ayuda que sacaron por la invasión de Rusia a Ucrania para todo el mundo, “para que transformen las empresas como las web. Me han comentado que ese dinero va a un fondo para que lo cobren las empresas que se encargan de hacer ése trabajo. Pero hemos llamado a dos empresas y ninguna contesta, porque están saturadas o por lo que sea. Es un dinero que ahí está y que por tanto, está perdido”.

Y en un ejercicio de transparencia, le indica que le faltó colocar otra subvención por 6.000 euros que le concedieron “por poner 100.000 euros de placa solares, pagados de mi bolsillo, con créditos a los bancos. Y lo más importante: que están concedidos desde hace más de dos años pero tampoco los he visto”.

Luego de desmontar la media verdad publicada por Maestre, Ángel Gaitán le dejó un último recado: