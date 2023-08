Daniel Lacalle ‘desarma’ con datos a Risto Mejide por llamarle “negacionista del paro”

El economista Daniel Lacalle ha desmontado la descalificación que desde la cuenta de Twitter del programa Todo Es Mentira que dirige Risto Mejide hicieron en su contra al calificarle de “negacionista del paro”, con un imperdible vídeo publicado en su canal de YouTube.

“Es más que sorprendente cuando se nos llama negacionistas de los datos de empleo por analizar la Encuesta de Población Activa”.

Señala que en el grupo de “negacionistas” se encuentran el sindicado USO, las decenas de economistas que han mostrado los datos diseccionados.

“Repetir lo que dice la nota del Gobierno no es analizar, es simplemente difundir propaganda”.

Indica que les llaman negacionistas porque él y muchos otros, empleando datos oficiales contradicen la afirmación de que hay “récord” de empleo, algo que señala categóricamente que no es cierto.

“Si 21 millones de afiliados trabajan menos que 19,3 significan que las horas trabajadas por trabajor están bajando masivamente. No solamente trabajan menos horas que ese 19,3 sino que España tiene la mayor tasa de paro de todo occidente”.

Retrata la hipocresía de la izquierda porque, que 21 millones de empleados trabajen menos horas “implica que no se crea empleo, se trocea”. Algo que denunciaba la progresía mediática y política en los gobiernos del PP para denunciar la precariedad laboral. Para ilustrar este punto, sacó los datos del INE que demuestran que las horas trabajadas no se han recuperado desde 2019, ni siquiera del 2008. “Por lo tanto no hay récord de empleo”.

Otro punto que deja mal parado a los que repiten el relato del Gobierno es que “la duración media de los contratos se han desplomado con la reforma laboral aprobada por Sánchez de 60 a 42 días”.

Esto pone de manifiesto, resalta, que el cambio de contrato temporal a fijo discontinuo solo sirve para maquillar las cifras.

“No hay récord de empleo, ni mucho menos de estabilidad y calidad del mismo”.

Otro aspecto que señala para retratar al Gobierno y a todos los que repiten sus mentiras es que no publican el número de fijos discontinuos que se encuentran en paro.