Jesús Palacios lanza una durísima advertencia a los españoles: «¡Vivimos una dictadura de partidos!»

El periodista Jesús Palacios analiza la situación del gobierno español en La Segunda Dosis de este jueves, 3 de agosto de 2023.

Sobre el resultado electoral lanza una reflexión brutal: “España es inviable”.

Palacios se ha mostrado implacable contra todos los partidos españoles, a los que señala de expoliar a todos los ciudadanos en su beneficio y de los que trabajan para ellos. Cada vez sacrificando más la estabilidad en orden de lograr determinados objetivos.

Señala que la situación de incertidumbre que se vive en lo político, es producto no de una crisis política sino de sistema que se empezó a gestar hace décadas.

Detalla que “las crisis políticas se pueden resolver rápidamente mientras que las crisis de sistemas se van alargando en el tiempo. Sobre todo si son sostenidas por los culpables de la misma, es decir, los partidos políticos”.

Incide en que la principal razón es que “los partidos políticos han hecho de España una almoneda en todos los aspectos”.

Estima que la crisis, que pone en peligro el sistema establecido en 1978, “es una agonía” que no tiene relación con otras grandes crisis históricas.

Palacios también lanza una fuerte advertencia a los españoles, al asegurar que “estamos en una dictadura de partidos”.

“España no está en un régimen democrático, España está en una dictadura de partidos. Se llama Estado de partidos de una forma ecléctica, se llama también partidocracia como términos más suavizados para no decir de una forma muy clara y decidida que esto es una dictadura de partidos”.

Destaca que no se puede considerar que vivimos en un Estado democrático solo porque hay elecciones cada cuatro años.

“La separación de poderes no existe. No existe desde el momento en que los partidos políticos, a través de los poderes que obtuvieron al expropiar al propio Estado, renunciaron a que hubiera separación de poderes. Por lo tanto, el Poder Judicial no existe una vez que está intervenido por los partidos políticos, por ejemplo”.

Indica que esto conlleva a que no existan elementos de control y contrapesos, lo que termina generando un estado de corrupción política y económica.

“Si no hay separación de poderes, todo lo demás es una caricatura”.

No es optimista en cuanto a un cambio en el panorama. “Esta situación no tiene solución, no solo inmediata sino en el medio plazo». Advierte que los cambios, promovidos por las distintas fuerzas de izquierda y nacionalistas, «son de destrucción nacional”.