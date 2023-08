El aviso de Santiago Armesilla a Santiago Abascal: «Para derrotar a Pedro Sánchez tienes que desbancar al PSOE no al PP»

El analista político, Santiago Armesilla, analiza en la Burbuja de Periodista Digital el panorama político tras los resultados electorales y señala las claves de los posibles pactos, fallos en la derecha y la situación del PSOE.

En el programa que presenta Josué Cardenas ha indicado que el centroderecha debe ser más inteligente. En cuanto al partido que encabeza Santiago Abascal, ha incidido en que no deben abandonar su línea pero entendiendo que a quien deben desbancar es al PSOE.

“Yo si fuera asesor de VOX les diría que tienen que seguir en la línea en la que están. Seguir por ese camino, e incluso incidir más. No tienen que desbancar al PP, tienen que desbancar al PSOE. Y para desbancar al PSOE no puede ser un PP 2.0. y si el PP te ataca públicamente, lo que tienes que hacer es no atizarle la institucionalidad sino decirle que son dos patas de la misma mesa []: sois antipatria, sois antiEspaña, estáis en contra de los humildes, voy a por vosotros”.