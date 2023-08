Guadalupe Sánchez ‘sentencia’ a Pedro Blanco (SER) por atacar al TC por el no a Puigdemont: “Es desinformación”

La abogada Guadalupe Sánchez ha puesto en evidencia al periodista de la SER, Pedro Blanco por “desinformar” sobre la negativa del Tribunal Constitucional al recurso de amparo interpuesto por el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

El locutor, siguiendo la línea editorial de Moncloa, cargó contra la Sala de Vacaciones del TC, que se encarga de dirimir los asuntos mientras el órgano suspende sus actividades normales.

Quiso avanzar el relato sanchista de que la sala se pronunció sobre el recurso de forma expedita por órdenes del Partido Popular para torpedear el arrodillamiento de Sánchez a los independentistas catalanes.

De esta forma, en una actitud verdaderamente ‘trumpista’ como achacan los izquierdas al ataque sin argumentos sólidos a las instituciones del Estado, se despachó contra la sala de guardia del Constitucional y puso en duda la validez de la decisión con un penoso monólogo:

«La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha acordado rechazar el recurso de Puigdemont contra la orden de detención librada por el juez Llarena nueve días después de que se presentara el recurso y en contra de la práctica habitual que era elevar a pleno todos los asuntos referentes al procés. ¿Había prisa por tomar esa decisión? No lo parece ¿Era la única opción para la Sala de vacaciones? No lo parece ¿Es casual que la decisión la tome una sala de guardia en la que hay una mayoría conservadora? No lo parece. Y es una mera coincidencia que el Constitucional aparezca ahora que se debe abrir una negociación política precisamente con el partido de Puigdemont? Pues no lo parece. En fin, a ver si es un pato”.

Esta retahíla sanchista fue desmontada por la abogada con argumentos que retratan la “desinformación” de Blanco, de la SER y de toda la ‘brunete pedrete’ que justifican todos los desmanes del presidente en funciones:

“Desinformación. No es cierto que la inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont sea contraria a la práctica habitual del TC. El periodista oculta un dato importante: Puigdemont solicitó como medida cautelarísima la suspensión de la resolución que ordena su detención. En la propia nota de prensa del TC -que parece que no se han leído o no quieren que leamos- se explica con claridad que la Sección de vacaciones se ve obligada a resolver por haber formulado Puigdemont una medida cautelarísima en su recurso de amparo. En un acuerdo de 1982, el TC acordó la constitución de la sección de vacaciones, precisamente para atender a asuntos urgentes cuya resolución no pueda demorarse . Una medida cautelarísima es adoptada por un tribunal si concurren circunstancias de especial urgencia mediante un procedimiento extraordinario y sumario y sin oír a la parte contraria. Puigdemont solicitaba la suspensión de la resolución judicial que ordenaba su detención Estamos, por lo tanto, ante uno de los supuestos que exigen una decisión urgente. Además, el art. 56.6 de la LO del Tribunal Constitucional establece que, en estos casos, la resolución sobre la cautelarísima se pueda efectuar en el propio auto de admisión. Por lo tanto, la decisión de la sección de vacaciones responde a una medida cautelarísima que les solicita el propio Puigdemont y que les obliga a resolver la petición sin demora, siendo la propia ley reguladora del TC la que permite resolver en el auto de admisión Ahora viene mi opinión: que la fiscalía del TC haya recurrido la decisión obliga a que el asunto lo resuelva el Pleno, cuando vuelva a existir mayoria progresista. Y la experiencia demuestra que Pumpido resuelve de forma favorable a los intereses de Sánchez. Por desgracia, volveremos a apreciar las consecuencias prácticas del asalto al Constitucional que vivimos a finales del año pasado. Y no olviden jamás que la instrumentalización política de las instituciones es la forma más grave de corrupción y la que más daña a la democracia”.

Por último, la Guadalupe Sánchez destaca que la Fiscalía que Pedro Sánchez ha puesto a disposición de Puigdemont en un intento de contentarle ante este revés, “sólo recurrió 15 inadmisiones durante todo el 2019”

“Un dato que puede llevar a concluir que si hay algo excepcional en todo esto, es el recurso de la Fiscalía”.