La contundente reflexión de Alfonso Ussía sobre el ‘acto ‘revolucionario’ de Amaral en su concierto

El escritor Alfonso Ussía no se ha guardado nada.

La cantante Eva Amaral ha causado revuelo porque en su presentación en el festival musical Sonorama, mostró sus pechos mientras realizaba su espectáculo. El hecho fue anunciado como un acto ‘reivindicativo’ .

Esto ha generado polémica porque la izquierda política y mediática ha alabado el acto como algo revolucionario, que reivindica el cuerpo de la mujer. Llama la atención que muchos de estos que hoy alaban a Amaral, sentenciaban a Chanel por “mostrar el culo” en su performance para Eurovisión.

Y alguien que siempre suele hacer reflexiones precisas es Alfonso Ussía, quien trata el tema en su columna en ElDebate.

El escritor considera que es “una tontería” que no es más que “sobreactuación y postureo. Como si los hombres, cantantes o no, para que no nos quiten la libertad, salimos a la calle en calzoncillos”.

“Su exhibición responde, quizá, más a la pérdida de popularidad y empaque musical, que a la lucha para defender la libertad de las mujeres, que hoy en día, son muchísimos más libres que los hombres”.

Y es que Ussía considera que por el contrario, el acto de mostrar las tetas en ese sentido es más bien “machista” y que responde a una “avanzada coquetería”.

“Si el pecho de una mujer es elegante, bonito, bien puesto y firme en su sostenimiento, mostrarlo nada tiene reivindicativo-social, y mucho de avanzada coquetería. Nada más machista que enseñar los pechos”.

Por último, Ussía alerta que la libertad que está en juego no es la de las mujeres sino la de todos los españoles, que dependemos de lo que decida un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, para saber qué va a pasar en el futuro político del país.

«La libertad que está en peligro no es la de la mujer. Es la de todos los españoles, aunque ella no se haya enterado todavía».

Los pechos de Amaral

Este domingo, la actuación de Eva Amaral en el festival musical Sonorama Ribera, ha sido uno de los temas que ha generado más conversación.

En el evento anual en Aranda de Duero, la cantante antes de cantar «Revolución» dio un breve discurso en el que dedicaba el tema a otras cantantes.

«Esto va por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas»

Luego de estas palabras, Amaral se quitó el corpiño y cantó su canción a pecho descubierto, lo que sorprendió a todos los asistentes y desató los aplausos y las críticas a partes iguales. Unos porque consideran la acción como un algo ‘revolucionario’ y ‘reivindicativo’ y otros porque consideran que no es más que ‘marketing’ y que la acción no rompe esquemas porque se hace en un país en el que la mujer tiene libertad para hacerlo, a diferencia de Irán por ejemplo.

Tanto, que por ejemplo, el policía que hizo bajar del escenario a Rocío Saiz por mostrar su pecho, fue expedientado porque no hay ninguna ley que impida enseñar el pecho en un concierto.