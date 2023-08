Alfonso Rojo: “Aunque paren el mundo no me bajo, porque en España quedan todavía muchas batallas”

No se quién acuñó la frase ‘¡paren el mundo, que me quiero bajar!’, atribuida falsamente a Mafalda, pero me viene al pelo.

No voy a apearme del Planeta ni tampoco a marcharme de España, porque nos queda por delante una tarea ingente y mucha batalla, pero les confieso que estoy hasta las pelotas de este país, de sus políticos, de sus periodistas y de buena parte de sus extraviados habitantes.

Aquí no cabe un tonto más.

Tampoco hay sitio para más incoherentes, sectarios, xenófobos, inmorales, ineptos y caraduras.

Supongo que están al tanto de la campaña desatada contra el cantante Jose Manuel Soto, por un tuit en el que, con palabras gruesas y sin cortarse un pelo, el autor de ‘Yo soy español’ venía a decir lo mismo que proclamamos sin descanso en Periodista Digital desde la elecciones del 23J: que el socialista Sánchez se abraza a etarras y golpistas y 12 millones de españoles, carentes de brújula moral, bendicen el apaño y prefieren al homicida Txapote que al ejecutado Miguel Ángel Blanco.

Si en lugar de etiquetarlos como ‘hijos de puta’, el impulsivo Soto hubiera utilizado un eufemismo, quizá no se habrían enconado tanto los ánimos, pero no es él quien puso en libertad a 117 violadores, sino una de las que le atacan.

Tiene coña la impostada indignación contra Soto de los progres de salón, políticos, periodistas, actores, artistas subvencionados y demás ralea, la misma chusma que calla cuando se alivian las penas a pederastas, un presentador imbécil se limpia los mocos con la bandera nacional, se ofenden las creencias cristianas, se pita al himno de España en un partido de fútbol o se rinde homenajea a terroristas con las manos manchadas de sangre.

Alcaldesas del PP ya le han cancelado a Soto actuaciones en sus pueblos y los medios de la ‘Brunete Pedrete’ lo están crucificando, pero nadie dice ni mus de las veces que Almodóvar, Bardem, Willy Toledo y comparsas han llamado fascistas a los votantes de VOX, tildado de franquista a Isabel Díaz Ayuso y etiquetado como narcotraficante al mismo Feijóo.

Hasta hay atocinados como el alcalde popular de Bejar, que van a premiar a una tipa como Anabel Alonso haciéndola pregonera de las fiestas de la localidad salmantina.

Y hay más.

Copa informativos, debates televisivos y tertulias de radio el beso que el gañán Luis Rubiales, quien no pierde ocasión de pifiarla, estampó en los morros a Jenni Hermoso, una de las jugadoras españolas, ganadoras del reciente Mundial de Fútbol femenino.

La desplumada Irene Montero habla de ‘violencia sexual’ y hay magistrados que en LaSexta piden que se encarcele al patoso presidente de la Federación.

Y mientras nos distraen con la chabacanería de Rubiales y acosan a Soto, el socialista Sánchez continua ensamblando el próximo ‘Gobierno Frankenstein’, saltándose a la torera la Constitución y decidido a soltar a los pocos terroristas todavía presos presos y a amnistiar a los delincuentes que sólo hace seis años protagonizaron un golpe de Estado y robaron a manos llenas.

Fíjense si están seguros estos malandrines de que nos la van a colar doblada, que el fugado Puigdemont se atrevió este lunes a reaparecer en Francia, sin temor a ser arrestado, a pesar de no gozar ya de inmunidad europarlamentaria y de que pesa sobre él una orden de detención emitida por el juez Llarena.

Lo hizo en un acto organizado cerca de la frontera española por el cismático abad de Montserrat, con la excusa de homenajear al músico Pau Casals.

En el aquelarre participaron el secesionista Pere Aragonès, el corrupto Jordi Pujol, el racista Quim Torra y por supuesto, el socialista José Montilla.

Todos expresidentes de la Generalitat catalana y todos -incluido el charnego Montilla– enemigos de España.

No emigro con la familia a Portugal, Canadá, EEUU o Australia, pero les juro que ganas no me faltan.