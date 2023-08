El ‘palo’ de Ana Samboal a Pedro Sánchez en TVE: «En La Palma hay afectados que todavía viven en contenedores»

Retratado.

La periodista Ana Samboal ha ofrecido una contundente y apropiada reflexión por la visita del presidente en funciones, Pedro Sánchez a Tenerife.

El socialista fue a visitar la isla debido al incendio forestal en Arafo y Candelaria que ha dejado casi 15.000 hectáreas calcinadas, desde que el fuego comenzó el pasado 15 de agosto.

En el sitio, ha anunciado que su Consejo de Ministros declarará las partes afectadas como “zona catastrófica” o “zona gravemente afectada”, luego de que puedan controlar el incendio.

“En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, va a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica”.

Esta acción, lo mínimo que podría hacer un primer mandatario, fue tema de discusión en el programa Hablando claro de TVE. En la mesa participaba Ana Samboal que le sacó los colores a Pedro Sánchez por su falta de palabra con los habitantes de La Palma, que sufrieron otra catástrofe natural y pese a sus promesas, no han recibido la ayuda que necesitan.

Samboal ha recordado la dramática situación que viven los afectados por el volcán, que incluso “viven en contenedores”, mientras el socialista usa la catástrofe como justificativo, junto a la invasión de Rusia a Ucrania, por no haber tenido una buena gestión durante su Legislatura.

“Está bien que el presidente de Gobierno vaya a la isla a apoyar a las personas que están luchando contra el incendio, a apoyar a los que lo han perdido todo pero espero que después y hablábamos antes de la lentitud de las administraciones, se demuestre el compromiso con hechos porque no olvidemos que muy cerca, en La Palma, los afectados por el volcán todavía no tienen casa, hay personas que todavía viven en contenedores, que todavía están buscando una solución a su vivienda”.

La periodista también ha lanzado un mensaje a todas las administraciones por no acelerar los procesos de ayuda para determinadas catástrofes.

“No podemos ir a los desastres a decir estamos comprometidos y después tardar 10 años o más en cumplir con los compromisos establecidos”.

Coalición Canaria: hay 100 millones de euros que no han llegado

La diputada Cristina Valido ha retratado la pésima gestión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de cara a un posible apoyo al candidato socialista.

“Apoyamos los presupuestos del 2023 y no se han cumplido. ¿Quién no es confiable? La llave de los recursos de Canarias la tiene otros”.

Ha destacado que Coalición Canaria ha pactado con el Partido Popular apoyar a su candidato Alberto Núñez Feijóo, en caso de presentarse a una investidura por los reiterados desplantes del socialista, el peor de ellos es que todavía no ha trasladado los recursos pactados en los últimos Presupuestos aprobados que contaron con su apoyo.

“No ha trasladado los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, un millón y medio para apoyo a los profesionales para la atención a la salud mental a las familias palmeras que la necesitan, dinero para las universidades, para la investigación, partidas para el coste de las mercancías que encarecen nuestra cesta de la compra. Más de 200 millones que no se han transferido y estamos ya en el ecuador del Ejercicio y en la situación política actual”.

“Preocupa mucho que ese dinero no haya llegado”, ha señalado porque nunca se han dado explicaciones de porqué no se han enviado los recursos. En especial porque Sánchez siempre ha mencionado la erupción en la isla como una de las excusas para no cumplir sus promesas.