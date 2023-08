A Núñez Feijóo le faltan 4 votos y Pedro Sánchez pactaría con Rubiales si lo necesitara para gobernar

El Rey ha hablado y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo deberá asistir el próximo 26 y 27 de septiembre a la sesión de investidura para intentar formar gobierno.

Desde La Moncloa se ha impulsado la línea de que es una investidura “abocada al fracaso”. Esto ha sido repetido por los representantes socialistas, así como sus socios y medios afines que conforman la ‘brunete pedrete’.

Sin embargo, y aunque las probabilidades de que el popular pueda formar Gobierno ciertamente son pocas, no es menos cierto que se encuentra solo a cuatro votos de poder lograr el objetivo de gobernar en solitario.

Y es que, como dijo la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, “la distancia de cuatro escaños es mucho menor que a la amnistía”. Distancia y costo mucho menor para el país.

Es justamente los costos que deberán asumir los diputados socialistas lo que pudiese ocasionar que algunos parlamentarios socialistas se ‘equivoquen’ de botón al momento de la votación. O al menos, esa será una de las esperanzas de los populares y de los españoles constitucionalistas, independientemente de sus preferencias políticas.

O incluso, que el gallego vuelva a hacer un ‘milagro’ como el que obró en su primera investidura en Galicia y se saque de la chistera esos cuatro ‘síes’ o al menos una abstención de PNV. De todos los grupos parlamentarios, los populares han excluido a EH BIldu y Junts para negociar, así que el ámbito para maniobrar no es muy grande para evitar un gobierno Frankenstein 2.0.

Cabe recordar que el presidente en funciones, Pedro Sánchez ha ingresado -y mantenido- en La Moncloa pese a nunca haber logrado la mayoría absoluta. El socialista, que había fracasado en su intento de ser investido presidente en tres ocasiones, (dos en 2016 y una en 2019) finalmente lo logró a la cuarta, con 167 votos a favor, 165 vetos y 18 abstenciones.

Así que el gallego tendrá tiempo para intentar aprovechar su oportunidad. En el peor de los casos, acerca la repetición electoral ya que el socialista debe acelerar para encontrar las formas para poder conceder todas las peticiones de los independentistas.

Mientras tanto, Sánchez seguirá a lo suyo. Como ya dejó claro el día de ayer, y reafirmó el día de hoy su socio principal, Sumar, habrá amnistía si puede ser presidente con ella pese a que días antes de la votación negó la posibilidad de una y del referéndum.

Esto no sorprende porque si Pedro Sánchez necesitara el apoyo de Luis Rubiales para conformar gobierno, estaría diciendo que es “necesario para la democracia” y que no se puede “judicializar” un beso no consentido.

Este y otros asuntos serán tratados en la Segunda Dosis de este miércoles, 23 de agosto, junto al exdiputado Víctor Sánchez del Real y el economista José Luis Balbás.