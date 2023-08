La izquierda protesta por un beso pero calla ante ante el aumento de las violaciones

Que la izquierda no tiene reparos en instrumentalizar cualquier cosa para obtener réditos políticos se demuestra a diario.

El último ejemplo de esta falta de escrúpulos ha sido el ‘caso Rubiales‘. Toda la izquierda política ha salido a perseguir al ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol fingiendo ser adalides del feminismo mientras sus terminales mediáticas difunden el gran papel de estos, al tiempo que no hablan de otra cosa, como ha denunciado hoy una mujer víctima de abusos en Telecinco.

Que hasta hace dos telediarios despreciaban el fútbol o que han callado cuando los casos son más cercanos a ellos o les salpica de lleno, poco importa. Lo relevante es aprovechar el tirón mediático de una polémica y reforzar el discurso del ‘feminismo’.

Ahora Yolanda Díaz es la mayor feminista del país, por encima incluso de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La misma que todavía no se ha pronunciado por el ‘caso Oltra’, que protagoniza Mónica Oltra, que iba a ser uno de los pilares de su no-partido, Sumar, y que luego de la imputación en su contra, demuestra una particular amnesia selectiva.

Eso sí, para avanzar en promesas populistas y comunistoides siempre hay espacio, aún en un presunto caso de abuso. Díaz, ha asegurado que las mujeres ganarán lo mismo que los hombres en el fútbol, algo que demuestra no solo su marcada ignorancia no solo de los idiomas, sino del ámbito deportivo. Por no hablar de su mínima disposición a no caer en discursos cursis y maniqueos.

Por supuesto, no es la única.

Lo del PSOE ‘acuchillando’ a uno de sus hijos es para enmarcar. Quizás muchos no lo sepan, pero los nexos del ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol con los socialistas son muchos, públicos y notorios. El propio Rubiales se regodeaba de sus contactos directos con el mismo Pedro Sánchez. De hecho, entre los escándalos durante la gestión de Rubiales, han trascendido muchas conversaciones entre ellos por WhastApp.

El propio Sánchez que ha asegurado que las explicaciones que ofreció Rubiales “no eran suficientes”, no ha dado las suyas para explicar porque Montero sigue siendo ministra pese a la ley del ‘Sí es sí’. O el porqué ha ‘reciclado’ a Francina Armengol con un escándalo de abusos a menores tuteladas bajo su Gobierno en Baleares, en el que ha impedido que se investigue y se señalen a los responsables de semejante abominación.

Para entender los nexos socialistas de Rubiales no hay que ahondar mucho: su padre, Luis Manuel Rubiales López, fue alcalde de Motril por el PSOE y delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada. Ha sido encontrado culpable por participar en la mayor trama de corrupción de la historia de España, los ERE de Andalucía.

Ni hablar de Podemos, que luego de un año de haber aprobado su nefasta ley del ‘Sí es sí’ siguen enrocados en achacar las responsabilidades a los jueces, sin preocuparse por las mujeres que son revictimizadas por una chapuza legal que ha beneficiado a más de 1.100 agresores sexuales y puesto en libertad antes de tiempo a más de un centenar. Uno de ellos, por cierto, estuvo a punto de violar a una mujer en Dos Hermanas, aunque afortunadamente la mujer pudo escapar.

Todos ellos se clavan puñales, de frente y por la espalda, para aparentar ser los más feministas del país. Sin embargo, llama la atención cómo dedican tanta atención al caso Rubiales, incluso para convocar a una manifestación ante esta ‘atrocidad’ pero ninguna pancarta ante el aumento de los casos de violación y feminicidios.

Violencia que, cabe destacar, ha aumentado durante la gestión del “Gobierno más feminista de la historia”, como repite una y otra vez Pedro Sánchez.

Los ‘éxitos’ del Ejecutivo de PSOE-Podemos-Sumar son criticados por muchas mujeres que han sido víctimas pero como no son casos mediáticos, en el mejor de los casos no cuentan, como Rocío, la chica que apareció en Telecinco; y en el peor de ellos, como el de Teresa, la chica abusada por el esposo de Mónica Oltra, le espetan un ‘Yo no te creo, hermana’.

Este y otros asuntos serán tratados en La segunda dosis de este martes, 29 de agosto, junto al coronel Diego Camacho y el empresario John de Zulueta.