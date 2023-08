José Puglisi, redactor de PD: Ganador del premio ‘Kazakhstan through the Eyes of Foreign Media’

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán galardona a José Antonio Puglisi con el premio ‘Kazakhstan through the Eyes of Foreign Media’.

El periodista italovenezolano se hizo con el galardón con su reportaje sobre la importancia del Corredor Medio para la economía de Kazajistán y el impacto geopolítico que generará en Asia Central y Europa.

Con este premio, Puglisi suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria profesional, donde ya cuenta con un reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela por su apoyo a la libertad de expresión; el premio Yo Soy Venezolano, mención Comunicador del Año 2013; y el Premio Municipal de Periodismo José “Chepino” Gerbasi, mención Reportaje.

El periodista también cuenta con una crónica publicada en el libro ‘Desvelos y Devociones, el pulso y alma de la crónica en Venezuela 2008-2009’ y es coautor de la trilogía: ‘Economía desde el corazón: Poder y Pobreza; Economía y Sociedad; y Libre Mercado’.

Especializado en economía y periodismo de investigación, su experiencia internacional lo ha llevado a trabajar con medios especializados tanto en Venezuela como en España, entre los que se encuentran la Revista Dinero, Expansión, Wall Street International y El Emprendedor, así como en otros medios de comunicación generalistas como Informe21, El Diario de Caracas y Revista Achtung!

Actualmente, es redactor del diario Periodista Digital y director de 24H Economía.