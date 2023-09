Carmen Obregón: «La investidura de Feijóo sí es posible y a Sánchez le vienen mal los plazos cortos»

La reputada periodista Carmen Obregón pasó por el espacio La Segunda Dosis de Periodista Digital en su edición veraniega el pasado 30 de agosto, y allí pasó revista a la situación política actual pasando además por una exclusiva al respecto de la famosísima tesis de Pedro Sánchez.

«Eso sí, el votante está totalmente confundido, ya no sabe a quién ha votado. Creo que en el PP la casa está un poco desordenada, quizás tienen que reforzar los discursos, parece un poco parvulario, frente a la estrategia del PSOE que son muy buenos en comunicación. El PP tiene que organizar ideas. Feijóo no debe tener miedo ni esconderse, ¡porque yo este verano no he visto a nadie! Y es que en política eso es un gran error, porque el tiempo que estás callado, lo aprovecha el contrario».